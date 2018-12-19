İstanbul Boğazı'nda 60 yalı satılık

“Yabancıların şöyle bir düşüncesi var; dolar çok yükseldi, bizim paramız TL bazında çok kıymetli, burada da mülkler TL ile satılıyor, o yüzden benim şansım daha fazla ve çok daha iyi bir mülk alabilirim. Doların çok fazla artmasıyla yalı satışlarında müşterilerin beklentilerinde düşüş oldu. Artık yeni bir kanun çıktı, dolar ve euro telaffuz edemiyoruz, dolayısıyla şu anda rakamların hepsini TL'ye çevirmek durumundayız. Yerli müşteriler yüzde 40, yüzde 50'ye varan indirimler talep ediyorlar. Bu sadece yalılar için geçerli değil, tüm boğaz hattı için söyleyebilirim. Yabancılar için ev sahipleri indirimi geçerli kabul etmiyor. Türkiye'de yaşayanları ve yurt dışında yaşayanları ayrı kategorize etmiş durumdalar. En çok Arap ülkelerinden talep var. Özellikle Katar'dan çok fazla talep geliyor. Daha önce Katarlılara çok önemli iki yalı satıldı. Biri Sarıyer'deki Kocataş Yalısı, Yeniköy'deki Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı. O tarz mülkler zaten boğazda çok az. Belki bir tane çok değerli olan aslında sahil sarayı olarak nitelendirebileceğim Zeki Paşa Yalısı var. O tarz mülkler çok ciddi anlamda talep görüyor. Daha çok çevreden görünmeyen, büyük ailelerin yaşayabileceği tarzda mülkler talep ediliyor. Villalara da çok ciddi anlamda talep geliyor."