İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü: Kayıp Rus yüzücüye ait!
İstanbul Boğazı'nda dün bulunan erkek cesedinin, ağustos ayında yapılan yüzme yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi.
Kaynak: DHA
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi.
1 / 15
İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedini denizden çıkardı. Üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirildi.
2 / 15
Yapılan çalışmalarda, cesedin üzerindeki mayonun Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi. (DHA)
3 / 15
4 / 15