İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası

"DENİZİN KİRLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR NETİCE"

Geçtiğimiz aylarda denizanası istilasının görüldüğü Çanakkale'de profesyonel dalgıçlık yapan Müjdat Turan, denizanalarının kirli sularda ve düşük oksijenli ortamlara beslendiğine dikkat çekerek, "Bu aslında sadece vatandaşların değil, küresel anlamda tüm devletlerin önlem alması gereken bir mevzu. Çünkü denizlerde kirlilik artı ısınma, bunların hepsi toplamda bu sonuçları doğuruyor. Aşırıcı derecede çoğalan denizanaları, denizde düşük oksijenin olduğunu ve kirli olduğunu gösteren bir netice” şeklinde konuştu.