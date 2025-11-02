İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar: Denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı
İstanbul Boğazı'nda denize düşerek ve boğulma tehlikesi geçiren bir kadın, denize atlayan bir başka vatandaş tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 17.30 İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Beylerbeyi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre 1 kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.
Suda çırpınmaya başlayan kadını gören 1 kişi onu kurtarmak için denize atladı. Teknelerde bulunanlar da can simidi atarak kadına yardım etmeye çalıştı.
Denizde çırpınan kadını yakında bulunan yattan suya atlayan 1 kişi kurtardı.
Can simidi takılan kadın önce denizdeki yata çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
