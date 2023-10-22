İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada
Sarıyer Emirgan sahilinde balık tuttukları esnada mayına benzer bir cisim gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler teyakkuza geçti.
Kaynak: İHA
Olay, saat 14.15 sıralarında Emirgan sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde boğazda balık tutan vatandaşlar mayına benzer bir cisim gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi.
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Cismi muhafaza altına alan ekipler bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ise cismin, gemilerin çarpmaması için kıyı ve benzeri yerlere konulan tonoz şamandırası olduğu ortaya çıktı.
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Cisim ardından ekipler tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
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