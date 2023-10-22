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  4. İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada

İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada

Sarıyer Emirgan sahilinde balık tuttukları esnada mayına benzer bir cisim gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler teyakkuza geçti.

Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada - Resim: 1

Olay, saat 14.15 sıralarında Emirgan sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde boğazda balık tutan vatandaşlar mayına benzer bir cisim gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

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İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada - Resim: 2

İhbar üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi.

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İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada - Resim: 3

Cismi muhafaza altına alan ekipler bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ise cismin, gemilerin çarpmaması için kıyı ve benzeri yerlere konulan tonoz şamandırası olduğu ortaya çıktı. 

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İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada - Resim: 4

Cisim ardından ekipler tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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