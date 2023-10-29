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İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Boğazı’nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.

Kaynak: AA, DHA, İHA
İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi - Resim: 1

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı çevresindeki sahillere vatandaşlar akın etti.

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İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi - Resim: 2

Türk Donanması’nın İstanbul Boğazı’ndan geçmesinin ardından havai fişek ve drone gösterisi düzenlendi.

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İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi - Resim: 3

Gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi - Resim: 4
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