İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Boğazı’nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.
Kaynak: AA, DHA, İHA
Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı çevresindeki sahillere vatandaşlar akın etti.
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Türk Donanması’nın İstanbul Boğazı’ndan geçmesinin ardından havai fişek ve drone gösterisi düzenlendi.
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Gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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