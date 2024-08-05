İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı
İstanbul Üsküdar'da 26 yaşındaki bir genç kadın denize düşerek gözden kayboldu. Görgü tanıkları "önce bir kadın denize atladı, ardından da diğeri" dedi.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Üsküdar Sahili iskele mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sahil kenarında bulunan G.K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşmüş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.
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İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri denize düşen kadını bulmak için çalışma başlatmıştı.
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Yaklaşık 10 saattir bulunamayan G.K.'yı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde de devam etti.
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Bir görgü tanığı "Akşam işten dönüşte genç bir kadın denize atladı. Aramalar hala devam ediyor. Bir anda atladı. Bizde yetişemedik. Kadın atladı, arkasından bir kadın daha atladı ama yetişemedi. Sonra ekipler geldi" dedi.
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