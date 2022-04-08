İstanbul Boğazı'ndan 8 katlı ''apartman'' geçti! Gören bir daha baktı
8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
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Platformun taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran çelik blokları taşıyan römorkörün boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.
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Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.
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