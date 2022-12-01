İstanbul Boğazı'ndan bir ''dev'' geçti!

Geminin geçişine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-12 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-5 ve Kıyı Emniyeti-8 isimli hızlı tahlisiye botları eşlik ediyor.