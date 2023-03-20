İstanbul Boğazı'nın metrelerce üzerinde nefes kesen anlar kamerada
Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul’un sembol yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde nefes kesen bakım onarım çalışması yapıldı.
İstanbul’un en gözde yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde işçilerin bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.
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Köprü üzerindeki çelik halatlardan sarkan işçiler, köprüyü süsleyen ışıklandırma sistemlerinin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.
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Deniz seviyesinden en yüksek noktası 165 metre olan köprünün halatları üzerindeki işçilerin zorlu çalışması havadan çekilen görüntülere yansıdı.
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Bir işçi çelik halatların üzerinde beklerken, diğeri halatlara bağlanan özel dağcı ekipmanları ile sarkarak ışıkların kablo sistemlerini düzenlediği görüldü.
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