İstanbul böyle bir başka güzel: Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beykoz'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sarıyer'de ise sürücüler zor anlar yaşadı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz’da da kar yağışı etkili oldu.
1 / 22
İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Beykoz beyaz örtüyle kaplandı.
2 / 22
İstanbul’un yüksek kesimlerinden olan Beykoz’da etkili olan kar yağışı, sokakları arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.
3 / 22
Beyaz gelinliğini giyen Anadolu Hisarı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.
4 / 22