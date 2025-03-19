İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde güvenlik önlemi alındı

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde güvenlik önlemi alındı.