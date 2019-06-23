İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde İmamoğlu coşkusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde sonucun belli olmasıyla birlikte Saraçhane'deki İBB binası önünde çok sayıda yurttaş ellerinde bayraklar, ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu resminin olduğu posterlerle toplandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde sonucun belli olmasıyla birlikte Saraçhane'deki İBB binası önünde çok sayıda yurttaş ellerinde bayraklar, ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu resminin olduğu posterlerle toplandı.
Onlarca yurttaş hep bir ağızdan 'İmamoğlu'na mazbatayı ver" ve " bizim gençliğimiz var" diye slogan atiyor. İBB önünde davul zurnalar çalınıyor. Yoldan geçen yurttaşlar kornalarla destek veriyor.