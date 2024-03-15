İstanbul değil ÇİLEstanbul! 200 metrelik yol, 25 dakika sürdü!
İstanbul'da Bahçelievler’de mesai çıkışında yaşanan yoğunluk ve yanlış park yüzünden 29 Ekim Caddesinde 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidiliyor. Cadde üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Kaynak: İHA
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İstanbul’un en önemli problemlerinden olan trafik yoğunluğu ramazan ayının gelmesi ile birlikte akşam saatlerinde iftara yetişmek isteyenlerin etkisiyle daha da arttı.
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Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde yanlış park nedeniyle iş çıkış saatlerinde trafik kaosu yaşanıyor.
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Yanlış park yapana araçlara bir de servis otobüsleri de çift sıra park edince 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidilebiliyor.
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