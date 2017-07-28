Yüzlerce yolcu otel kuyruğunda
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan dolu, sağanak ve fırtına hava ulaşımını olumsuz etkilerken, uçaklarda saatlerce bekleyen yolcular seferleri iptal olunca otellere alındı.
İstanbul'da etkili olan sağanak ve dolu hava ulaşımının aksaklıkların yaşanmasına neden oldu. Kalkış için saatlerce uçakta bekleyen yolcular daha sonra bazı seferlerin iptal edilmesinin ardından yeniden terminale alındı.
Atatürk Havalimanı Türk Hava Yolları Hotel Desk önünde uzun kuyruklar oluşturan yolcular iki saate yakın uçakta beklediklerini belirttiler.
Kuyruktaki yolculara yemek ikramı yapılırken, yetkililer yağmur nedeniyle yapılamayan seferlerin sabah 07.00 itibariyle yapılacağı söyledi.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla Viyana'ya gitmek için uçağa binen ancak akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle uçaklarının kalkmadığını söyleyen Doğan Sonkaya, “İki saat uçakta bekledik. Daha sonra bize seferin iptal edildiğini ve otellere gönderileceğimizi söylediler. Sabah saat 7'de uçuşumuzun yapılacağını söylediler. Havalimanında kalmayı düşünüyorum" dedi.