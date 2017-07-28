  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Temmuz 2017 09:32

Yüzlerce yolcu otel kuyruğunda

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan dolu, sağanak ve fırtına hava ulaşımını olumsuz etkilerken, uçaklarda saatlerce bekleyen yolcular seferleri iptal olunca otellere alındı.

Yüzlerce yolcu otel kuyruğunda


İstanbul'da etkili olan sağanak ve dolu hava ulaşımının aksaklıkların yaşanmasına neden oldu. Kalkış için saatlerce uçakta bekleyen yolcular daha sonra bazı seferlerin iptal edilmesinin ardından yeniden terminale alındı.

1/ 8
Yüzlerce yolcu otel kuyruğunda

Atatürk Havalimanı Türk Hava Yolları Hotel Desk önünde uzun kuyruklar oluşturan yolcular iki saate yakın uçakta beklediklerini belirttiler.

2/ 8
Yüzlerce yolcu otel kuyruğunda

Kuyruktaki yolculara yemek ikramı yapılırken, yetkililer yağmur nedeniyle yapılamayan seferlerin sabah 07.00 itibariyle yapılacağı söyledi.

3/ 8
Yüzlerce yolcu otel kuyruğunda

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Viyana'ya gitmek için uçağa binen ancak akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle uçaklarının kalkmadığını söyleyen Doğan Sonkaya, “İki saat uçakta bekledik. Daha sonra bize seferin iptal edildiğini ve otellere gönderileceğimizi söylediler. Sabah saat 7'de uçuşumuzun yapılacağını söylediler. Havalimanında kalmayı düşünüyorum" dedi.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM