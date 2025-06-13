İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir''
İstanbul'un "suç" denildiği zaman ilk akla gelen ilçesi Esenyurt'ta dün akşam gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasına katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir" dedi.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
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Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’da katılarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi.
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Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
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Uygulamaya Narkotik köpeği de katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, durduralan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.
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