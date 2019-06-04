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  3. 04 Haziran 2019 13:04

İstanbul Emniyeti bayramın 1. günü gökten ceza yağdırdı

Emniyet Genel Müdürlüğünün 'Ramazan Bayramı Tedbirleri' kapsamında yapılan helikopter destekli trafik uygulamasında trafikte hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte çeşitli kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı.

İstanbul Emniyeti bayramın 1. günü gökten ceza yağdırdı

Emniyet Genel Müdürlüğünün 'Ramazan Bayramı Tedbirleri' kapsamında yapılan helikopter destekli trafik uygulamasında trafikte hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte çeşitli kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı.

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İstanbul Emniyeti bayramın 1. günü gökten ceza yağdırdı

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda bayram yoğunluğuyla ilgili hatalı sürücülere karşı trafik denetlemesi yapıldı.

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İstanbul Emniyeti bayramın 1. günü gökten ceza yağdırdı

Polis ekiplerinin yaptığı denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri havadan destek verdi.

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İstanbul Emniyeti bayramın 1. günü gökten ceza yağdırdı

Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de denetimleri polis helikopterinden takip etti.

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