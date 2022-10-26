İstanbul Esenler'de 4 bin TL kira istenen evi görenler şoke oldu

Bir sosyal medya kullanıcısının "cidden şok içindeyim" yazarak paylaştığı o fotoğraf ve ev için istenilen ücret kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasına girdi. 2+1 olan eve 4.000 TL kira istenmesi oldukça şaşırtıcı olurken bunun yanı sıra ev için 4.000 TL de depozito istenmesi sağlıksız görünen bu ev için oldukça yüksek bulunmasının yanı sıra bazı kullanıcılar böyle evlerde insanların oturmasının çok yanlış olduğunu ifade etti.