İstanbul Esenler'de 4 bin TL kira istenen evi görenler şoke oldu
Son zamanlarda ev kiralarının değerinden fazla yükselmesi vatandaşları ev bulmakta zorlanırken bir ev ilanı herkesi şoke etti.
Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan ev ilanına vatandaşlar isyan etti. İstanbul Esenler'de ilana konulan evin halini görenler hayrete düşürkenen o görseller kısa süre içerisinde gündem oldu. Bununla birlikte o eve istenilen ücret de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
İlana konulan ev kullanılamaz bir halde olmasının yanında fiyatı, sağlıksız olması daha da şaşkınlık yaratttı.
Bu sene ev fiyatlarının artması, yayınlanan ve ilana konulan evlerin kalite anlamında ters bir ilişki var. Durumun böyle olması tepkileri de beraberinde getiriyor.
Bir sosyal medya kullanıcısının "cidden şok içindeyim" yazarak paylaştığı o fotoğraf ve ev için istenilen ücret kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasına girdi. 2+1 olan eve 4.000 TL kira istenmesi oldukça şaşırtıcı olurken bunun yanı sıra ev için 4.000 TL de depozito istenmesi sağlıksız görünen bu ev için oldukça yüksek bulunmasının yanı sıra bazı kullanıcılar böyle evlerde insanların oturmasının çok yanlış olduğunu ifade etti.