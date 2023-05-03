İstanbul Havalimanı 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı

'ÇOK ŞANLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'

200 milyonuncu yolcu olan Malezya vatandaşı Carine Lee, "Çok şanslı olduğumu düşünüyorum bir çok insan arasından seçildiğim için. Çok mutluyum. Söyle bir şey beklemiyordum. İlk kez İstanbul Havalimanı’nda bulunuyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Kültürünü ve yemeklerinden çok hoşlandım. Kapadokya ve Pamukkale, İstanbul, İzmir, Bodrum ve deniz kıyılarını gezdim. İnsanlar çok iyiydi bana çok arkadaşça davrandılar. Çok yakın zamanda tekrar Türkiye’ye gelmek istiyorum" diyerek duygularını dile getirdi.