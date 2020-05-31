İstanbul Havalimanı belgesel oldu

BELGESELDE ŞU İÇERİKLER YER ALDI



Belgeselde İstanbul Havalimanı’nın, çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele aldığı, özgün bir tasarıma sahip olduğu vurgulanırken, havalimanı terminalinin mimari anlamda ilhamını İstanbul’un kültürel mirasından aldığı da aktarılıyor. Ayrıca, terminalde İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği, proje mimarisinde ince ince işlenirken; Türk-İslam sanat ve mimarisi motiflerinin projeye güzellik, doku ve derinlik kattığından da söz ediliyor. Belgeselde yolcu konforu için her detayın düşünüldüğü İstanbul Havalimanı’nda, bagajlar için uluslararası teknolojinin yerinde inşa edildiğine de dikkat çekiliyor. Saatte 30 bin bagaj işleme kabiliyeti olan 42 km uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanan bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirilmeden ulaştırılıyor. Bu uygulama için yüksek teknoloji, robotlar ve yapay zekâ sistemleri kullanıldığı da özellikle ifade ediliyor.