İstanbul Havalimanı belgesel oldu
İstanbul Havalimanı'nın yapım aşamaları 56 dakikalık belgesel haline getirildi. ''Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı'' adlı belgesel bugün yayınlanacak.
Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nın fikir aşamasından tam kapasite ile operasyona başladığı döneme kadar geçen süre belgesel haline getirildi. 56 dakikalık ‘Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı’ adlı belgesel bugün sosyal medya hesaplarından ve televizyonlardan yayınlanacak.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hazırlanan "Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" belgeseli için 230 saati aşan görüntüler kaydedilirken, prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamasında ise 100’ün üzerinde kişi emek verdi. 1857 günlük çalışmanın ürünü olan belgesel 20 kamerayla, 100 farklı noktadan 3 yıllık timelapse görüntüleri kullanılarak oluşturuldu. 61 ay boyunca her detayın kayıt altına alındığı belgesel için toplamda 40 terabayt veri kaydedildi.
REKOR SÜREDE TAMAMLANDI
İstanbul Havalimanı’nın inşaatında, 12 bin 400 sondaj yapıldı, araştırma çukuru açıldı. 3 bin 159 araç ve makine aralıksız çalıştı. 750 milyon metreküp toprak kazıldı. 320 milyon metreküp dolgu yapıldı. 7 milyon metreküp beton döküldü. Normal şartlarda 10 yıl süreceği aktarılırken, İstanbul Havalimanı 42 ay gibi kısa sürede bitirilerek 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açıldı, 6 Nisan 2019 tarihinde de tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.
BELGESELDE ŞU İÇERİKLER YER ALDI
Belgeselde İstanbul Havalimanı’nın, çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele aldığı, özgün bir tasarıma sahip olduğu vurgulanırken, havalimanı terminalinin mimari anlamda ilhamını İstanbul’un kültürel mirasından aldığı da aktarılıyor. Ayrıca, terminalde İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği, proje mimarisinde ince ince işlenirken; Türk-İslam sanat ve mimarisi motiflerinin projeye güzellik, doku ve derinlik kattığından da söz ediliyor. Belgeselde yolcu konforu için her detayın düşünüldüğü İstanbul Havalimanı’nda, bagajlar için uluslararası teknolojinin yerinde inşa edildiğine de dikkat çekiliyor. Saatte 30 bin bagaj işleme kabiliyeti olan 42 km uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanan bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirilmeden ulaştırılıyor. Bu uygulama için yüksek teknoloji, robotlar ve yapay zekâ sistemleri kullanıldığı da özellikle ifade ediliyor.