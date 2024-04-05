İstanbul Havalimanı tıklım tıklım doldu: Ek seferler yapılacak

Bu bağlamda 5-14 Nisan tarihleri arasında THY, 6'sı AJET olmak üzere 85 ek sefer, Pegasus Havayolları ise Kıbrıs İzmir, İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı 132 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını bildirdiler.