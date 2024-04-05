İstanbul Havalimanı tıklım tıklım doldu: Ek seferler yapılacak
Yarın başlayacak Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Talep nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve SunExpress Havayolları ek seferler düzenleyecek.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler bugün itibariyle tatil yolculukları başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor. Bayram tatili nedeniyle yoğun talebe karşılık vermek için havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor.
Bu bağlamda 5-14 Nisan tarihleri arasında THY, 6'sı AJET olmak üzere 85 ek sefer, Pegasus Havayolları ise Kıbrıs İzmir, İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı 132 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını bildirdiler.