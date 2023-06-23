İstanbul Havalimanı tıklım tıklım

'BİLETLERİ ÖNCEDEN ALDIK SIKINTI YAŞAMADIK'

Bayram tatili için Tekirdağ ‘dan Hakkari’ye giden ailesini İstanbul Havalimanı’na uğurlamaya gelen Fesih Altan, "Çerkezköy’de ikamet ediyoruz. Bilet konusuna da gelince bir ay öncesinden biletlerimizi kestik. Böyle kalabalık olacağını biliyorduk o yüzden önceden tedbirimizi aldık’’ dedi. Tatil için ailesiyle birlikte Erzurum’a giden Necip Aras, "Okullar da bildiğiniz gibi tatil oldu. Çocukların da tatilini orada geçirmesi için biletleri aldık. Tatilimizi memleketimizde yapalım dedik" diye konuştu. (DHA)