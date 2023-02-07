İstanbul Havalimanı'na gönüllü akını! Binlerce kişi havalimanında

İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na akın etti. Afet bölgesine gidebilmek için adeta birbiriyle yarışan gönüllüler, terminalde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu.