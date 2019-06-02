İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz !

"10 MİLYONUNCU YOLCU OLMUŞUM. ÇOK ŞAŞKINIM"

Basın mensuplarına yaşadıklarını anlatan Esra Yeşilöz, "10 milyonuncu yolcu olmuşum. Çok şaşırdım ve çok şaşkınım. İşlemlerle uğraşıyordum. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. 10 milyonuncu yolcu olmak da güzel bir duyguymuş. Yaşattığınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Yapılan sürpriz karşısında çok heyecanlandığını dile getiren Yeşilöz, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.