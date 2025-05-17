İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından çıkanlara kimse inanamadı

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu’nda 25 Nisan saat 21.30 sıralarında yapılan denetimlerde, Çimkent’ten gelen Özbekistanlı A.B. D.A. ve F.K. isimli 3 kadın şüphe üzerine durduruldu.