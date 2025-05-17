İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından çıkanlara kimse inanamadı
İstanbul Havalimanı’nda yapılan denetimlerde, Özbekistanlı 3 kadının cinsel organlarında 120 parça halinde toplam 6 kilo 28 gram altın ele geçirildi.
Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu’nda 25 Nisan saat 21.30 sıralarında yapılan denetimlerde, Çimkent’ten gelen Özbekistanlı A.B. D.A. ve F.K. isimli 3 kadın şüphe üzerine durduruldu.
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Şüphelilerin bagajları arandı fakat herhangi bir şeye rastlanmadı. Ancak X-ray taramasında kadınların bel bölgelerinde yoğunluk tespit edildi.
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Kuvvetli şüphe üzerine savcılık talimatıyla şüpheliler, röntgen çekimi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
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Burada çekilen röntgenlerde, kadınların cinsel organlarında cisimler olduğu belirlendi.
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