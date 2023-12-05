İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon TL'lik operasyon

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Brüksel’den İstanbul Havalimanı’na gelen bir yolcu yakın takibe alındı.