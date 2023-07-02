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İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu - Resim: 1

9 günlük bayram tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında değerlendiren yolcular sabah saatlerinden itibaren uçaklarla kente dönmeye başladı. 

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İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu - Resim: 2

Havayolunu tercih eden vatandaşların dönüş yoğunluğu nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yolcuların mağdur olmaması için bir dizi tedbirler aldı. 

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İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu - Resim: 3

Türk Hava Yolları (THY), ise tatilin son gününde başta İstanbul Havalimanı olmak üzere toplam bin 765 uçuş gerçekleştirmesi ve 309 bin 300 yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. (DHA)

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İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu - Resim: 4
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