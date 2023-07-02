İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.
9 günlük bayram tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında değerlendiren yolcular sabah saatlerinden itibaren uçaklarla kente dönmeye başladı.
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Havayolunu tercih eden vatandaşların dönüş yoğunluğu nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yolcuların mağdur olmaması için bir dizi tedbirler aldı.
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Türk Hava Yolları (THY), ise tatilin son gününde başta İstanbul Havalimanı olmak üzere toplam bin 765 uçuş gerçekleştirmesi ve 309 bin 300 yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. (DHA)
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