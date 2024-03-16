İstanbul Havalimanı'nda sıkışıp kalan İranlı akademisyen için karar verildi
Kanada'daki oturum süresi dolan, memleketi İran'da da siyasi yasaklı olduğu için ülkesine dönemeyen ve İstanbul'da sıkışıp kalarak İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başlayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü
Kaynak: DHA
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İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmemişti.
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İran'a da gitmek istemeyen akademisyen yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürmek zorunda kalmıştı.
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Dr. Shiva Kaviani havalimanı polisi tarafından Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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