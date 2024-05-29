  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda spor ayakkabı tabanına ve valiz içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Resim: 1
1 / 7
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Resim: 2

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 3 farklı operasyon gerçekleştirdi.

2 / 7
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Resim: 3

Operasyonlarda 14.2 kilo khat, 1.7 kilo kokain ve 2.2 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

3 / 7
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Resim: 4

Operasyonlara ilişkin yayınlanan görüntülerde polis ekipleri İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandında bekleyen 1 yolcudan şüpheleniyor.

4 / 7