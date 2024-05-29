İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda spor ayakkabı tabanına ve valiz içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: DHA
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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 3 farklı operasyon gerçekleştirdi.
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Operasyonlarda 14.2 kilo khat, 1.7 kilo kokain ve 2.2 kilo afyon sakızı ele geçirildi.
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Operasyonlara ilişkin yayınlanan görüntülerde polis ekipleri İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandında bekleyen 1 yolcudan şüpheleniyor.
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