İstanbul Havalimanı'nda yarım tona yakın kokain ele geçirildi

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturan ve insanlığı hedef alan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını uluslararası alanda da başarıyla yürüten Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri; insan sağlığına ve refahına büyük tehdit oluşturan ve terör örgütlerine finansman kaynağı sağlayan uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor.