İstanbul Havalimanı'nda zehir operasyonu! 19 kilo uyuşturucuyla yakalandılar!
Tayland'dan Londra'ya gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu, İstanbul Havalimanı aktarması sırasında Gümrük Muhafaza ekiplerinin radarına takıldı. Valizlerinde piyasa değeri 17 milyon TL’yi aşan 19 kilo 260 gram esrarla yakalanan kuryelerin, operasyon anındaki son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Havalimanı, uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin yürüttüğü titiz risk analizi çalışmaları sonucunda, uluslararası bir uyuşturucu trafiği daha deşifre edildi.
Olay, 26 Nisan günü gerçekleşti. Tayland’dan havalanan ve İstanbul üzerinden Londra’ya aktarma yapacak olan İngiliz uyruklu T.J. ve H.C., ekiplerin takibine takıldı. Şüphelilerin uçaktan inerek B5 kapısına yöneldiğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Kimlik kontrollerinin ardından Gümrük Muhafaza birimine götürülen şüphelilerin valizleri detaylı aramadan geçirildi.
T.J.'ye ait valizi açan ekipler, profesyonelce hazırlanmış 17 adet vakumlu poşetle karşılaştı.
Yapılan uyuşturucu testleri sonucunda, poşetlerdeki yeşil bitki parçalarının 19 kilo 260 gram esrar olduğu belirlendi.