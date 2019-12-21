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  3. 21 Aralık 2019 20:00

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alın

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yapan 3'ü görevli polis olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alın

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabi tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı.

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İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alın

İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de, bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali giriş yaptığı,

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İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alın

Sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişiler için sahte olarak düzenlendiği ve bu şahısların ülkemizden çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı tespit edildi.

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İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alın

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik İstanbul

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