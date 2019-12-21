İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alın
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yapan 3'ü görevli polis olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabi tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı.
İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de, bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali giriş yaptığı,
Sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişiler için sahte olarak düzenlendiği ve bu şahısların ülkemizden çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı tespit edildi.