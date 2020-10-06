İstanbul için acil eylem çağrısı: 70-80 günlük su kaldı
Türkiye'de yaz aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı düştü. Uzmanlar, İstanbul'un 70-80 günlük ihtiyacını karşılayacak kadar su kaldığını söyledi.
Türkiye'de bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Özellikle Eylül ayında beklenenin oldukça altında yağış alan İstanbul’da barajlar boş kaldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’ler civarında. Günlük tüketime baktığımızda da yüzde 0.3’lük bir değer gibi gözüküyor. Bu da yaklaşık 70-80 günlük bir suyun kaldığını söylüyor. Tasarruf tedbirleri için, acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Aynı pandemide olduğu gibi halkı bilinçlendirme kampanyalarının olması gerekiyor” dedi.
İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI OLASILIĞI AZALIYOR
Adil Tek, “Kasım ayı içinde Marmara ve Karadeniz’de biraz mevsim normalinin altına düşen sıcaklıklar var ama devam eden Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını gösteriyor. Bu da kar yağışı olasılığını İstanbul’da azaltıyor" diye konuştu.
Türkiye’de son yılların en sıcak ve kurak yıllarından biri yaşandı. Sıcaklıklar yıl boyu mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Eylül ayında ortalama 65 kilogram yağış düşmesi beklenen İstanbul’a, yalnızca 22 kilogram yağış düştü. Bu durum barajlardaki doluluk oranının da azalmasına neden oldu. İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı, yüzde 35’lere kadar geriledi. İstanbul’un önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı’nın suyunun her geçen gün çekilmesi ve baraj tabanındaki derin çatlaklar ise endişe verici. Doluluk oranı yüzde 9,67’ye kadar gerileyen barajdaki kuraklık, havadan da görüntülendi.
YAĞIŞ ORTALAMASI 65 KİLOGRAM OLAN EYLÜL AYINDA 22 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Bu yıl sıcaklıkların mevsim normali değerlerinin üzerinde seyrettiğini ve yağış ortalamalarının çok düşük olduğunu ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şunları söyledi: