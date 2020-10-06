İstanbul için acil eylem çağrısı: 70-80 günlük su kaldı

Türkiye’de son yılların en sıcak ve kurak yıllarından biri yaşandı. Sıcaklıklar yıl boyu mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Eylül ayında ortalama 65 kilogram yağış düşmesi beklenen İstanbul’a, yalnızca 22 kilogram yağış düştü. Bu durum barajlardaki doluluk oranının da azalmasına neden oldu. İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı, yüzde 35’lere kadar geriledi. İstanbul’un önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı’nın suyunun her geçen gün çekilmesi ve baraj tabanındaki derin çatlaklar ise endişe verici. Doluluk oranı yüzde 9,67’ye kadar gerileyen barajdaki kuraklık, havadan da görüntülendi.



