İstanbul için AKOM'dan yeni uyarı: Kar yağışı etkisini artıracak

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde 1 derece ve altına gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte, kuzey ilçelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri sürüyor. Kuzey bölgelerde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.