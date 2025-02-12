İstanbul için AKOM'dan yeni uyarı: Kar yağışı etkisini artıracak
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken AKOM'dan yeni bir açıklama geldi. Öğle saatlerinden itibaren kar yağışının Anadolu Yakası'nda etkisini artırması bekleniyor. Soğuk ve yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM kar yağışı konusunda uyarı vermişti. Uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor.
AKOM: SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da dondurucu soğukların ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini duyurdu.
AKOM’un değerlendirmelerine göre, dün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan karla karışık yağmur ve kar yağışı, gece boyunca molalarla devam etti.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
Sabah saatlerinden itibaren il genelinde 1 derece ve altına gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte, kuzey ilçelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri sürüyor. Kuzey bölgelerde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.