İstanbul karanlığa gömülecek! 14 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 14 Mart Perşembe günü elektrik kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Esenler, Güngören'in de aralarında bulunduğu 14 ilçede elektrik kesintisi yapılacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 14 Mart 2024 elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;
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