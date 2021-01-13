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  3. 13 Ocak 2021 21:17

İstanbul Kart noktalarında HES kodu kuyruğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul kartlarına getiren HES kodu zorunluluğu nedeniyle İstanbul Kart noktalarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Kart noktalarında HES kodu kuyruğu

HES KODU EŞLEŞTİRMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
15 Ocak tarihine kadar HES kodlarını İstanbul kartlarına yüklemek isteyen vatandaşlar İstanbul kart başvuru noktalarına akın etti.

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İstanbul Kart noktalarında HES kodu kuyruğu

Eski İstanbul kartlarına HES kodu eşleştirmesi yapamayan vatandaşlar kartlarını yenilemek için, kimileri ise isimsiz kartlarına HES kodu yükletmek için sıraya girdi.

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İstanbul Kart noktalarında HES kodu kuyruğu

Kartal Metro istasyonu ve Kadıköy'de bulunan İstanbul kart başvuru noktalarında yoğunluk oluştu.

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İstanbul Kart noktalarında HES kodu kuyruğu

Eşlemeyi, internet üzerinden yapamadıklarını söyleyen vatandaşlar ise soğuk havada saatlerce sıra bekledikleri için dert yandı.

Bazıları 2 saat sırada beklediğini söylerken bazıları ise gişede yalnızca 2 kişi çalıştığı için sıranın yavaş ilerlediğini, sayının artması gerektiğini belirtti.

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