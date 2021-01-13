İstanbul Kart noktalarında HES kodu kuyruğu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul kartlarına getiren HES kodu zorunluluğu nedeniyle İstanbul Kart noktalarında yoğunluk oluşturdu.
HES KODU EŞLEŞTİRMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
15 Ocak tarihine kadar HES kodlarını İstanbul kartlarına yüklemek isteyen vatandaşlar İstanbul kart başvuru noktalarına akın etti.
Eski İstanbul kartlarına HES kodu eşleştirmesi yapamayan vatandaşlar kartlarını yenilemek için, kimileri ise isimsiz kartlarına HES kodu yükletmek için sıraya girdi.
Kartal Metro istasyonu ve Kadıköy'de bulunan İstanbul kart başvuru noktalarında yoğunluk oluştu.