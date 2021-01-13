İstanbul Kart noktalarında HES kodu kuyruğu

Eşlemeyi, internet üzerinden yapamadıklarını söyleyen vatandaşlar ise soğuk havada saatlerce sıra bekledikleri için dert yandı.



Bazıları 2 saat sırada beklediğini söylerken bazıları ise gişede yalnızca 2 kişi çalıştığı için sıranın yavaş ilerlediğini, sayının artması gerektiğini belirtti.