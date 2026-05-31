İstanbul korkutan yangını: 3 kişi dumandan etkilendi, bir kadın fenalaştı
İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, dumandan etkilenen 3 vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaynak: DHA / İHA
Atmaca Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında saat 16.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi ve yangın itfaiye ekiplerinin zamanında çabasıyla tamamen söndürüldü
Çatıdan yükselen yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine kaza mahalline polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
