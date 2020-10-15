İstanbul'un koronavirüs haritası yeniden kıpkırmızı! İşte en riskli ilçeler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarının son 1 ay içinde yüzde 50 arttığını açıklamıştı. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan risk haritası yeniden kırmızıya büründü. İşte İstanbul'da en riskli ilçeler...
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul, koronavirüs salgınının merkez üssü oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da son bir ayda vaka sayısının yüzde 50 oranında arttığını açıkladı. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan koronavirüs risk haritası yeniden kıpkırmızı oldu. İşte İstanbul'da en riskli ilçeler...
İSTANBUL KIPKIRMIZI!
Kovid-19 salgının ilk dönemi sayılan Nisan ve Mayıs aylarında ülke genelindeki vakaların yüzde 63'ünün kümelendiği ve 'Türkiye'nin Vuhan'ı olarak gösterilen megakentteki salgın yeniden artışa geçti. Vaka artışı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına yansırken, risk haritasında Fatih, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Esenyurt'un tamamı kırmızıya boyandı.
Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca tarafından ülke genelindeki tüm korona vaka sayıları ayrıntılı olarak açıklanacak. Bir süredir semptom göstermeyenlerin yer almadığı tablodan çıkacak rakamlar merak konusu olurken, Kovid-19 salgınında, İstanbul’daki artış ise Hayat Eve Sığar uygulamasına yansımış durumda. Haritalarda, İstanbul’un yeniden Türkiye’nin Wuhan’ı olduğu açıkça görülürken, megakentin Marmara Bölgesindeki illeri tetikleme olasılığı ise uzmanları endişelendiriyor.