İstanbul'un koronavirüs haritası yeniden kıpkırmızı! İşte en riskli ilçeler

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul, koronavirüs salgınının merkez üssü oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da son bir ayda vaka sayısının yüzde 50 oranında arttığını açıkladı. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan koronavirüs risk haritası yeniden kıpkırmızı oldu. İşte İstanbul'da en riskli ilçeler...