İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu
İstanbul Esenler'de 3 şüpheli genç ellerinde bulunan çöp dolu poşeti ve bir otomobil lastiğini metronun yürüyen merdivenlerinden aşağı attı. O anlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada yayınladı.
Olay, 13 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattı Tekstilkent istasyonunda meydana geldi. Metro istasyonuna gelen 3 şüpheli, ellerindeki çöp dolu poşet ve lastiği istasyonun yürüyen merdivenlerinden aşağı attıktan sonra kaçtı.
Durumu fark eden istasyon görevlileri, yürüyen merdivenleri durdurdu. Yaşananlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de kendi cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Olay sonrasında Metro İstanbul yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yürüyen merdivene çöp poşeti ve araba lastiği atan 3 kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.