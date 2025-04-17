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İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu

İstanbul Esenler'de 3 şüpheli genç ellerinde bulunan çöp dolu poşeti ve bir otomobil lastiğini metronun yürüyen merdivenlerinden aşağı attı. O anlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Kaynak: DHA
İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu - Resim: 1

Olay, 13 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattı Tekstilkent istasyonunda meydana geldi. Metro istasyonuna gelen 3 şüpheli, ellerindeki çöp dolu poşet ve lastiği istasyonun yürüyen merdivenlerinden aşağı attıktan sonra kaçtı.

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İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu - Resim: 2

Durumu fark eden istasyon görevlileri, yürüyen merdivenleri durdurdu. Yaşananlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de kendi cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu - Resim: 3

Olay sonrasında Metro İstanbul yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu - Resim: 4

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yürüyen merdivene çöp poşeti ve araba lastiği atan 3 kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

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