  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul plajları İstanbullulara kaldı

İstanbul plajları İstanbullulara kaldı

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular aileleriyle deniz kıyısı ile sahillerde zaman geçiriyor.

1 / 16

Küçükçekmece`deki Menekşe Plajı`na gelen bazı vatandaşlar, denizde yüzerek serinlemeyi tercih etti.

2 / 16

Zeytinburnu, Bakırköy ile Küçükçekmece sahillerine gelen aileler mangal yakarken, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı.

3 / 16

Çocuklar, park ve bahçelerde oynarken ailelerinin gölgelik alanlarında oturdukları görüldü.

4 / 16