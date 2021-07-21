İstanbul plajları İstanbullulara kaldı
İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular aileleriyle deniz kıyısı ile sahillerde zaman geçiriyor.
1 / 16
Küçükçekmece`deki Menekşe Plajı`na gelen bazı vatandaşlar, denizde yüzerek serinlemeyi tercih etti.
2 / 16
Zeytinburnu, Bakırköy ile Küçükçekmece sahillerine gelen aileler mangal yakarken, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı.
3 / 16
Çocuklar, park ve bahçelerde oynarken ailelerinin gölgelik alanlarında oturdukları görüldü.
4 / 16