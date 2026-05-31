İstanbul rehine operasyonu: Annesini rehin alan şüpheli balkondan girilerek yakalandı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesi Menekşe K.'yi eve kilitleyerek rehin alan E.K., ağabeyinin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Kapıyı açmamakta direnen şüpheli, itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan giren polislerce gözaltına alındı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşanan rehine krizi, emniyet ve itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla son buldu.
Haber3.com asayiş servisinin edindiği bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.K. isimli şahıs, birlikte yaşadığı annesi Menekşe K.'yi evin kapısını kilitleyerek 3'üncü kattaki dairelerinde rehin aldı.
Karşı dairede oturan diğer oğlunun (ağabeyinin) durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveniyle balkondan içeri girerek şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı ve anneyi güvenli bir şekilde kurtardı.
Dün akşam saatlerinde başladığı iddia edilen olayda, kapısı kilitlenen anne Menekşe K. ancak bugün öğle saatlerinde fırsat bularak karşı dairede oturan diğer oğluna durumu bildirebildi. Kardeşinin annesini rehin aldığını öğrenen ağabeyin hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından sokağa çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.