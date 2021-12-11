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  4. İstanbul sahilinde yine aynı manzara! ''Kırmızı'' örtü her yeri sardı

İstanbul sahilinde yine aynı manzara! ''Kırmızı'' örtü her yeri sardı

İstanbul`da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Kadıköy Caddebostan Sahili`ni yine kırmızı yosunlar kapladı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına sonrası Caddebostan Sahili yine kırmızıya büründü.

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Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunların yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

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Yosunları temizlemek için ekipler sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

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