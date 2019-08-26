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  3. 26 Ağustos 2019 17:51

İstanbul sahillerinde ''siyah'' alarm! Şile sahilleri petrole bulandı

Şile Karaburun mevkiini siyaha boyayan yakıtın yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı öne sürüldü. Balıkçılar gemiden kimyasal madde sızdığını da iddia etti. İhbar üzerine belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

İstanbul sahillerinde ''siyah'' alarm! Şile sahilleri petrole bulandı

Şile Karaburun mevkiini siyaha boyayan yakıtın yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı öne sürüldü.

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İstanbul sahillerinde ''siyah'' alarm! Şile sahilleri petrole bulandı

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

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İstanbul sahillerinde ''siyah'' alarm! Şile sahilleri petrole bulandı

Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terkedildi.

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İstanbul sahillerinde ''siyah'' alarm! Şile sahilleri petrole bulandı

Gemi 8,5 aydır aynı noktada bulunuyor.

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