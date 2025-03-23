İstanbul Saraçhane'de izinsiz gösterilere polis müdahalesi
Saraçhane'de İBB'ye yönelik soruşturmayı protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.
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Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.
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Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
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Polis uyarıları dikkate almayan gruba gaz kullanarak müdahale etti.
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