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  4. İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda elverişsiz hava şartları sebebiyle gemi trafiği askıya alınırken, ikinci bir duyuruya kadar bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin de yapılamayacağı açıklandı.

Kaynak: DHA
İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı - Resim: 1
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İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı - Resim: 2

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi. 

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İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı - Resim: 3

Olumsuz hava koşulları sebebiyle ise bazı vapur seferleri yapılamayacak.

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İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı - Resim: 4

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." denildi.

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