İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Sofya Ekspresi yazılımı açıklama yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sofya Ekspresi’nin 20 Şubat 2017 tarihinden itibaren İstanbul (Halkalı)-Sofya arasında her gün karşılıklı olarak sefer yaptığı kaydedildi.