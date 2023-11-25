İstanbul Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın
Sarıyer'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörlük binasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 15.00 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, rektörlük binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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Yangın nedeniyle kampüs duman altında kaldı.
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