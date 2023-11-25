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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın

Sarıyer'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörlük binasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın - Resim: 1

Yangın, saat 15.00 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde çıktı. 

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, rektörlük binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın - Resim: 4

Yangın nedeniyle kampüs duman altında kaldı. 

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