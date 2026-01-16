İstanbul Teksas'a döndü: Sokak ortasında çatışma anları kamerada

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan kişilerin kimlikleri tespit edildi. İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Çalışmalar sonucunda olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi.