İstanbul Teksas'a döndü: Yol kavgasında mermiler havada uçuştu

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsüyle kamyonet sürücüsü arasında 'Yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışma sırasında 3 kişi yaralanırken, silahtan çıkan kurşunlar bir iş yeri ile bir minibüse isabet etti.