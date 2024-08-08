İstanbul Teksas'a döndü: Yol kavgasında mermiler havada uçuştu
İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası silahlı çatışmaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavga kameralara yansıdı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsüyle kamyonet sürücüsü arasında 'Yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışma sırasında 3 kişi yaralanırken, silahtan çıkan kurşunlar bir iş yeri ile bir minibüse isabet etti.
Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
Silahlı çatışmada Y.S. ensesinden S.Y. ise bacağından yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Silahlı kavga anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.Cep telefonu görüntülerinde iki grup arasında yaşanan kavga sırasında kaçan insanlar görülüyor.