İstanbul TEM Otoyolu'nda dehşet! Elindeki bıçakla kazaya yol açtı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi elindeki sopa ve kesici aletle hem kendisine hem de çevreye zarar veren kişi TEM Otoyolu'na girerek hızla ilerleyen araçların arasından karşı şeride geçerken trafik kazasına neden oldu.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezinin önünde elindeki sopa ve kesici aletle hem kendisine hem de çevreye zarar veren kişi, polise zor anlar yaşattı.
Polisin uyarılarını dikkate almayan şüpheli bir süre sonra TEM Otoyolu'na girerek hızla ilerleyen araçların arasından karşı şeride geçti. Şüpheli karşıdan karşıya geçerken trafik kazasına neden oldu. TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
DHA'nın haberine göre Gaziosmanpaşa'da, saat 22.00 sıralarında bir alışveriş merkezinin önünde elinde sopa ve kesici aletle çevreye ve kendisine zarar veren kişi, polisi harekete geçirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kişinin zorluk çıkarması üzerine takviye ekip istedi. Çevreye ve kendisine zarar veren kişi, teslim olmamak için uzun süre ekiplere direndi. Polisin üzerine yürüyen ve tehditler savuran kişi, daha sonra alışveriş merkezinin çevresinden uzaklaştı.